12:32 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Убийство 20-летней давности раскрыли в Полоцке
Сотрудники Полоцкого РОВД раскрыли убийство 74-летней женщины, совершенное в апреле 2001 года.
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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Полоцкого РОВД раскрыли убийство 74-летней женщины, совершенное в апреле 2001 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.
В те годы полочанка получала хороший доход от незаконной предпринимательской деятельности. Ввиду рода занятий в квартире пенсионерки частыми гостями были соседи и посторонние лица. В апрельский день внук женщины обнаружил в жилище ее труп со следами удушения. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, однако выйти на след подозреваемого не удалось.
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Работа сотрудников уголовного розыска по раскрытию убийства не прекращалась. Неоднократно анализировались обстоятельства совершения преступления и проверялся круг возможных подозреваемых. С использованием современных технических возможностей правоохранители вышли на человека, возможно, причастного к этому преступлению. Были взяты биологические образцы — ДНК-исследования подтвердили подозрения милиционеров. На тот момент 16-летний полочанин, совершивший убийство, дал признательные показания. Выяснилось, что он пошел на преступление ради денег. Фигурант задержан и заключен под стражу.