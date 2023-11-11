12:44 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде экстренно сел самолет Сочи — Нижний Новгород
В Волгограде пришлось приземлиться самолету из-за больного пассажира.
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Накануне в аэропорту Волгограда был вынужден совершить незапланированную посадку самолет, выполнявший рейс Сочи — Нижний Новгород. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Командир Airbus A320 авиакомпании Nordwind Airlines доложил о ситуации и принял решение следовать на ближайший аэродром, которой стала волгоградская воздушная гавань.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, самолет совершил вынужденную посадку 10 ноября в 14.25. С рейса была снята и передана медикам 55-летняя женщина.
— Женщина доставлена в ГКБСМП № 25, после проведенного обследования направлена на амбулаторное лечение, — сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Борт вылетел из Волгограда в Нижний Новгород в 15.24.
Напомним, это не первый случай за последний месяц, когда самолеты вынужденно садятся в Волгограде из-за больных пассажиров. 28 октября в воздушной гавани приземлился лайнер, выполнявший рейс Москва — Гянджа. 25 октября по этой же причине сел борт Бодрум — Москва. 12 октября в аэропорту Волгограда скончалась женщина, которая летела рейсом Москва — Сочи.