12:48 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
На трассе в Ростовской области в ДТП погибли два человека и два пострадали
На трассе в Ростовской области в ДТП погибли два человека и два пострадали.
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Жесткая авария случилась днем в Цимлянском районе — на трассе Морозовск — Волгодонск.
Предварительно, пожилой водитель на «Ладе Калине» на перекрестке не уступил дорогу «Форду». Произошло столкновение. От удара иномарку откинуло на встречную полосу, где в это время ехал грузовик «Скания». От удара «Форд» сильно покорежило.
— В результате происшествия погибли 61-летний водитель «Форда» и его 76-летний пассажир. Мужчина, находившийся за рулем «Калины», и еще один пассажир из иномарки получил травмы и были доставлены в медучреждение.