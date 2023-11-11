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12:48 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На трассе в Ростовской области в ДТП погибли два человека и два пострадали

На трассе в Ростовской области в ДТП погибли два человека и два пострадали.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Жесткая авария случилась днем в Цимлянском районе — на трассе Морозовск — Волгодонск.

Предварительно, пожилой водитель на «Ладе Калине» на перекрестке не уступил дорогу «Форду». Произошло столкновение. От удара иномарку откинуло на встречную полосу, где в это время ехал грузовик «Скания». От удара «Форд» сильно покорежило.

— В результате происшествия погибли 61-летний водитель «Форда» и его 76-летний пассажир. Мужчина, находившийся за рулем «Калины», и еще один пассажир из иномарки получил травмы и были доставлены в медучреждение.

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