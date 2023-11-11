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14:06 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Сильный пожар произошел на территории «Витебскдрева»

По информации жителей Витебска, сначала они слышали взрыв, а затем на территории предприятия начался сильный пожар.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. На территории белорусской деревообрабатывающей компании ОАО «Витебскдрев», расположенной в областном центре, случился сильный пожар.

Как отмечают в некоторых СМИ, перед тем, как начался пожар, местные жители слышали звуки взрыва.

Официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский подтвердил Sputnik информацию о пожаре.

«Да, инцидент есть», — сообщил он.

Барановский также добавил, что скоро будут обнародованы все детали случившегося.

Как сообщили позже в официальном Telegram-канале министерства по чрезвычайным ситуациям, подразделения ведомства в настоящее время работают по сообщению об инциденте на предприятии «Витебскдрев».

«Спасатели эвакуировали 35 человек. Предварительно один мужчина пострадал», — говорится в сообщении.

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