13:38 (мск), источник: РИА Новости
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
В ДТП с грузовиком под Пермью погибли женщина и ребенок.
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ПЕРМЬ, 11 ноя — РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе в Пермском крае, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, в субботу на трассе Пермь — Березники автомобиль ВАЗ-2104 («Жигули») при обгоне врезался в двигавшийся в ту же сторону, но поворачивавший налево КАМАЗ. В результате погибли двое пассажиров «легковушки» — женщина и полуторагодовалый ребенок. Кроме того, различные травмы получили водитель ВАЗа и два пассажира, один из которых — четырехлетний мальчик.
«Пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.