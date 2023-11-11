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13:38 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

В ДТП с грузовиком под Пермью погибли женщина и ребенок.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 11 ноя — РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при столкновении ВАЗа и грузовика на трассе в Пермском крае, еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, в субботу на трассе Пермь — Березники автомобиль ВАЗ-2104 («Жигули») при обгоне врезался в двигавшийся в ту же сторону, но поворачивавший налево КАМАЗ. В результате погибли двое пассажиров «легковушки» — женщина и полуторагодовалый ребенок. Кроме того, различные травмы получили водитель ВАЗа и два пассажира, один из которых — четырехлетний мальчик.

«Пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

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