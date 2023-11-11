13:42 (мск), источник: Прецедент
Под Новосибирском сгорели дом, постройки, СТО и автомобили
Дом, постройки, СТО и автомобили сгорели под Новосибирском. Огнеборцы усиленной группировкой тушили пожар, чтобы пламя не распространилось на другие здания.
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Под Новосибирском сгорели дом, постройки, СТО и автомобили.
Инцидент произошел в поселке Ложок на улице Большевистской накануне вечером. Вызов спасателям поступил в 23:20.
— Горели частный дом, надворные постройки и СТО. Существовала угроза распространения огня на соседние строения и жилые дома. Сотрудники МЧС России усиленной группировкой пожарно-спасательных подразделений в течение часа предотвратили распространение огня и еще 20 минут боролись с открытым горением. До 5:30 пожарные разбирали и проливали водой обгоревшие конструкции. В результате возгорания пострадавших нет, огнем повреждены частный дом, надворные постройки, здание СТО и три автомобиля на общей площади 600 кв.м, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
К тушению пожара привлекались 30 человек и 8 единиц техники.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.