14:03 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
На «Витебскдрев» произошло ЧП, есть пострадавшие
На предприятии «Витебскдрев» в субботу произошел инцидент.
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«Спасатели эвакуировали 35 человек. Предварительно один мужчина пострадал», — сообщили в МЧС.
Какого рода данный инцидент, ведомство пока не уточняет.
В результате ЧП рабочий предприятия травмирован железной арматурой. Спасатели деблокировали его и передали медикам.