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14:03 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

На «Витебскдрев» произошло ЧП, есть пострадавшие

На предприятии «Витебскдрев» в субботу произошел инцидент.

Источник: Смартпресс

«Спасатели эвакуировали 35 человек. Предварительно один мужчина пострадал», — сообщили в МЧС.

Какого рода данный инцидент, ведомство пока не уточняет.

В результате ЧП рабочий предприятия травмирован железной арматурой. Спасатели деблокировали его и передали медикам.

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