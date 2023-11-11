13:56 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
«Поехал налево при выключенной секции». Два водителя госпитализированы после жесткого ДТП в Минске
Проезд на красный сигнал светофора привел к жесткому ДТП в Минске.
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В Минске проезд на красный сигнал светофора одним из водителей закончился жестким ДТП. Подробности сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Серьезная авария произошла в Минске 10 ноября около 23.25 часов. Так, при повороте налево от улицы Притыцкого на улицу Лобанка 46-летний водитель «Опеля» попробовал проскочить перекресток при выключенной дополнительной секции светофора. В итоге произошло столкновение со встречной «Ауди».
— Водители обоих транспортных средств госпитализированы, — прокомментировали в пресс-службе УГАИ.
Проводится проверка.