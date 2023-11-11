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13:56 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

«Поехал налево при выключенной секции». Два водителя госпитализированы после жесткого ДТП в Минске

Проезд на красный сигнал светофора привел к жесткому ДТП в Минске.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске проезд на красный сигнал светофора одним из водителей закончился жестким ДТП. Подробности сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезная авария произошла в Минске 10 ноября около 23.25 часов. Так, при повороте налево от улицы Притыцкого на улицу Лобанка 46-летний водитель «Опеля» попробовал проскочить перекресток при выключенной дополнительной секции светофора. В итоге произошло столкновение со встречной «Ауди».

— Водители обоих транспортных средств госпитализированы, — прокомментировали в пресс-службе УГАИ.

Проводится проверка.

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