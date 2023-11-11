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14:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске и Минусинске зафиксировали вредные вещества в воздухе

Мониторинг ведут специалисты Роспотребнадзора.

В двух городах Красноярского края зафиксировали превышение нормативов по вредным веществам в воздухе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В Красноярске превышены нормативы по взвешенным частицам РМ2,5 — от 1,41 до 2,86 раза. В Минусинске — по взвешенным веществам в 3,06 раза.

Напомним, вечером 10 ноября в Красноярске, Минусинске, Абакане и Черногорске ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он продлится до 13 ноября.

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