14:37 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приволжском районе Казани проблемы с водой ожидаются более чем в 100 домах
Причина неудобств в работах по врезке вновь проложенного магистрального трубопровода.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Из-за работ по врезке вновь проложенного магистрального трубопровода в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду. Ее с 9.00 14 ноября и до 9.00 15 ноября не будет в ряде домов по улицам Дубравная и Габишева.
Также давление воды будет снижено при подаче ее в дома по улицам: проспект Победы, Кул Гали, Зорге, Сафиуллина и Фучика. Это более сотни адресов, с подробным списком которых можно ознакомиться по ссылке.
Для тех, кто не сможет на указанное время сделать необходимых запасов, то автоцистерны с водой будут подвозить согласно заявкам, которые принимаются по телефону: