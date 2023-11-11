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14:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приволжском районе Казани проблемы с водой ожидаются более чем в 100 домах

Причина неудобств в работах по врезке вновь проложенного магистрального трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

Из-за работ по врезке вновь проложенного магистрального трубопровода в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду. Ее с 9.00 14 ноября и до 9.00 15 ноября не будет в ряде домов по улицам Дубравная и Габишева.

Также давление воды будет снижено при подаче ее в дома по улицам: проспект Победы, Кул Гали, Зорге, Сафиуллина и Фучика. Это более сотни адресов, с подробным списком которых можно ознакомиться по ссылке.

Для тех, кто не сможет на указанное время сделать необходимых запасов, то автоцистерны с водой будут подвозить согласно заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231−62−60, сообщает МУП «Водоканал».

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