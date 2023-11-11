15:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Полиция Сочи опровергла информацию о смерти мужчины в коллекторе
В Сочи мужчина, упавший в коллектор, оказался пьян.
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Полиция Сочи опровергла сообщение о смерти мужчины в коллекторе. Информацию о найденном теле начали распространять в соцсетях.
Пользователи утверждали, что все произошло на улице Клубничной. Прохожие нашли тело неизвестного мужчины, лежавшего в коллекторе. Однако информация оказалась неверной.
«Установлено, что указанный мужчина находился в нетрезвом состоянии, упал по собственной неосторожности и уснул», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.
Уточняется, что мужчину с места происшествия забрала скорая помощь.