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15:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Сочи опровергла информацию о смерти мужчины в коллекторе

В Сочи мужчина, упавший в коллектор, оказался пьян.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Сочи опровергла сообщение о смерти мужчины в коллекторе. Информацию о найденном теле начали распространять в соцсетях.

Пользователи утверждали, что все произошло на улице Клубничной. Прохожие нашли тело неизвестного мужчины, лежавшего в коллекторе. Однако информация оказалась неверной.

«Установлено, что указанный мужчина находился в нетрезвом состоянии, упал по собственной неосторожности и уснул», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Уточняется, что мужчину с места происшествия забрала скорая помощь.

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