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16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Чиновники признали, что в воронежской БСМП № 1 из-за ремонта появились тараканы

На противных насекомых пожаловались пациенты.

В паблике «Мой и твой Воронеж» пациенты ЛОР-отделения БСМП № 1 пожаловались на тараканов. Они рассказали, что насекомые бегают повсюду. Их можно увидеть на тумбочке, на чистой посуде, обнаружить в вещах и даже на кровати. Люди задались вопросом, почему в больнице не проводят дезинфекцию.

Эту ситуацию в региональном министерстве здравоохранения прокомментировали так:

По информации БСМП № 1, дезинсекция всех отделений больницы проводится в рамках заключенных контрактов со специализированными компаниями в плановом порядке два раза в месяц.

Дополнительно сотрудники медучреждения устанавливают дезинсекционные приманки. Также своевременно проводят уборку отделений.

На данный момент в ЛОР-отделении проводят капитальный ремонт системы автоматического управления пожаротушением и ремонт общих душевых, меняют стояки, вентиляционные короба. В связи с нарушением целостности коробов, которые ведут к очистительным коллекторам, могут появляться насекомые. Администрация БСМП № 1 приносит свои извинения за временные неудобства.

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