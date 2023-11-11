16:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Чиновники признали, что в воронежской БСМП № 1 из-за ремонта появились тараканы
На противных насекомых пожаловались пациенты.
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В паблике «Мой и твой Воронеж» пациенты ЛОР-отделения БСМП № 1 пожаловались на тараканов. Они рассказали, что насекомые бегают повсюду. Их можно увидеть на тумбочке, на чистой посуде, обнаружить в вещах и даже на кровати. Люди задались вопросом, почему в больнице не проводят дезинфекцию.
Эту ситуацию в региональном министерстве здравоохранения прокомментировали так:
По информации БСМП № 1, дезинсекция всех отделений больницы проводится в рамках заключенных контрактов со специализированными компаниями в плановом порядке два раза в месяц.
Дополнительно сотрудники медучреждения устанавливают дезинсекционные приманки. Также своевременно проводят уборку отделений.
На данный момент в ЛОР-отделении проводят капитальный ремонт системы автоматического управления пожаротушением и ремонт общих душевых, меняют стояки, вентиляционные короба. В связи с нарушением целостности коробов, которые ведут к очистительным коллекторам, могут появляться насекомые. Администрация БСМП № 1 приносит свои извинения за временные неудобства.