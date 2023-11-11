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17:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на улице Победы в ДТП попали трамвай, троллейбус, автобус, Газель и Приора

«Комбо» из общественного транспорта.

Источник: соцсети

Днем, 11 ноября 2023 года, на пересечении улицы Победы и 22 Партсъезда произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. На перекрестке столкнулись трамвай, два автомобиля, а после у троллейбуса упали «рога» на проезжающий мимо автобус.

— Сначала «Газель» и «Приора» столкнулись с трамваем 23 маршрута. Замерло движение составов по направлению «из города». ДТП оформляли прибывшие комиссары по европротоколу, — сообщил руководитель самарского ТТУ Михаил Ефремов.

Пока шло разбирательство с трамваем, место аварии попытался объехать троллейбус, который двигался по улице Победы. Как сообщают свидетели аварии, в какой-то момент «рога» электрического общественного транспорта сорвало, и они упали на проезжавший рядом автобус.

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