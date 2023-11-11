17:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Под Воронежем откинувшийся кузов грузовика свалил дорожные знаки и заблокировал дорогу
ДТП вызвало пробку на участке трассы.
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На трассе под Воронежем днем субботы, 11 ноября, откинувшийся кузов грузовика свалил рамочную опору дорожных знаков. Конструкция заблокировала часть дороги. В пресс-службе областной ГИБДД корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что никто не пострадал. Кадрами ДТП очевидцы поделились в социальных сетях.
ДТП произошло возле распределительного центра в селе Айдарово Рамонского района, недалеко от сити-парка «Град». По информации сервиса «Яндекс. Карты», произошедшее вызвало пробку.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что полицейские раскрыли детали смертельного ДТП с грузовиком Renault с полуприцепом в Павловском районе. Водитель не справился с управлением из-за разрыва колеса фуры и врезался опору цифрового стенда. Конструкция рухнула на проезжую часть. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.