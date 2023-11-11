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17:54 (мск), источник: Новый Калининград

В море в 6 км от Янтарного спасали 4 рыбаков на потерявшем ход буксире

Это произошло утром в субботу, 11 ноября.

В Балтийском море прошла спасательная операция по поиску буксира с 4 рыбаками, потерявшего ход. Это случилось утром в субботу, 11 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП случилось в 6 км от берега. Группа из четырех инспекторов ГИМС, которая в это время патрулировала акваторию Балтийского моря на служебном катере, примерно через полчаса обнаружила потерпевших бедствие. Судно отбуксировали в Балтийск, откуда рыбаки вышли в море.

Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

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