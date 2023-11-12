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Палестино-израильский конфликт
01:32 (мск), источник: Коммерсантъ

ВКС России нанесли авиаудары по объектам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб в Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить.

Источник: AP 2023
«10 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков», — сказал он.

Вадим Кулить добавил, что в районе Идлиба за последние сутки было зафиксировано три обстрела по правительственным войскам Сирии со стороны террористических группировок.

6 ноября Минобороны России сообщило, что боевики в Сирии готовят против российских военных провокацию с отравляющими веществами. В ведомстве предположили, что атаку планируют в южной части идлибской зоны деэскалации.

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Петр Бузлаев

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