ВКС России нанесли авиаудары по объектам боевиков в Сирии

«10 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков», — сказал он.
Вадим Кулить добавил, что в районе Идлиба за последние сутки было зафиксировано три обстрела по правительственным войскам Сирии со стороны террористических группировок.
6 ноября Минобороны России сообщило, что боевики в Сирии готовят против российских военных провокацию с отравляющими веществами. В ведомстве предположили, что атаку планируют в южной части идлибской зоны деэскалации.