07:01 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье строитель сорвался с 16 этажа и погиб
Прокуратура Большого Камня проводит проверку по факту гибели строителя.
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В Большом Камне прокуратура разбирается в причинах несчастного случая на стройке в районе улицы Академика Курчатова. Здесь 11 ноября во время работ по возведению многоквартирного дома иностранец 2003 года рождения сорвался с высоты 16 этажа. Спасти человека не удалось, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Травмы оказались смертельными. Падая с такой высоты, у мужчины не было шансов спастись. Он скончался на месте трагедии. Прокуратура проводить проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны труда и соблюдения требований безопасности при производстве работ.
Напомним, ранее «Комсомолка’рассказывала про несчастный случай на стройке во Владивостоке. Трое рабочих подорвались на найденном снаряде. В правоохранительных органах не могли сразу пролить свет на произошедшее: сказали лишь, что причиной взрыва стало неосторожное обращение. Источник, близкий к ситуации, рассказал “КП”, что один из пострадавших мужчин начал пилить снаряд — хотел сдать его на металлолом.