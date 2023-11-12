05:33 (мск), источник: Известия

Армия РФ уничтожила четыре минометных расчета ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие Западной группировки российских войск ликвидировали четыре минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевую машину пехоты (БМП) Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на купянском направлении. Об этом 12 ноября сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащими группировки уничтожены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, 122-миллиметровая буксируемая гаубица Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки», — сказал он.

Зыбинский подчеркнул, что в общей сложности противник потерял до 50 военнослужащих. Кроме того, согласно его данным, экипажи самолетов оперативно-тактической авиации ракетно-бомбовыми ударами поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Также он сообщил, что расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) было уничтожено скопление живой силы 32-й механизированной бригады украинской армии в районе Загоруйковки.

Накануне в Минобороны показали, как военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по поражению артиллерии ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, а также по уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на купянском направлении.

Ранее, 10 ноября, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военные Западной группировки российских войск отразили три атаки ВСУ на купянском направлении. По его данным, общие потери ВСУ составили 25 военнослужащих, а также противник лишился трех боевых машин пехоты, трех автомобилей и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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