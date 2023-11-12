Главное
Палестино-израильский конфликт
06:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Родные мучаются и ждут тебя домой: второй день ищут 14-летнего подростка в Хабаровске

14-летний мальчик с голубыми глазами пропал в Хабаровске.

Источник: Соцсети

В Хабаровске продолжаются поиски 14-летнего парня. Дмитрий Желтяков второй день не выходит на связь с родными и близкими. Подростка ищут полиция и волонтеры.

Дмитрий пропал 11 ноября, последний раз его видели в районе улицы Уборевича. С того дня школьник не дает о себе знать и о его судьбе ничего неизвестно. Родные обратились за помощью в поиске подростка к полиции и добровольцам. Последние распространили в соцсетях ориентировку на парня.

Приметы Дмитрия: рост 165 сантиметров, худощавый, русые волосы, голубые глаза. Школьник был одет в черную шапку, темно-синий пуховик, черные спортивные штаны и такого же цвета кроссовки. Об этом сообщили в Добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дмитрия, поисковики просят позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 12 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Кибербуллинг: как выяснить, что ребенка травят в сети, и помочь ему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта