06:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Родные мучаются и ждут тебя домой: второй день ищут 14-летнего подростка в Хабаровске
14-летний мальчик с голубыми глазами пропал в Хабаровске.
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В Хабаровске продолжаются поиски 14-летнего парня. Дмитрий Желтяков второй день не выходит на связь с родными и близкими. Подростка ищут полиция и волонтеры.
Дмитрий пропал 11 ноября, последний раз его видели в районе улицы Уборевича. С того дня школьник не дает о себе знать и о его судьбе ничего неизвестно. Родные обратились за помощью в поиске подростка к полиции и добровольцам. Последние распространили в соцсетях ориентировку на парня.
Приметы Дмитрия: рост 165 сантиметров, худощавый, русые волосы, голубые глаза. Школьник был одет в черную шапку, темно-синий пуховик, черные спортивные штаны и такого же цвета кроссовки. Об этом сообщили в Добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дмитрия, поисковики просят позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77.