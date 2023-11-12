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07:10 (мск), источник: АиФ Иркутск

Два поезда задержали из-за смертельного ДТП в Иркутской области

Задержка коснулась пассажирских поездов № 347 и № 91.

Источник: Reuters

В Усть-Кутском районе из-за смертельной аварии на железной дороге задержали два пассажирских поезда. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

«Поезд № 347 Северобайкальск — Барнаул задерживается на 1 час 30 минут, поезд № 91 Северобайкальск — Москва на 4 часа», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.

Из-за того, что пассажирам поезда № 91 придётся задержаться на долгое время, сотрудники железной дороги обеспечат их питанием. Сейчас специалисты принимают все меры, чтобы скорее восстановить график движения.

Напомним, что в 1.30 ночи 12 ноября пассажирский поезд № 91 врезался в грузовик на перегоне между станциями Лена — Янталь. В результате ДТП погибли три человека.

На место происшествия направили восстановительный состав, чтобы устранить последствия аварии. Подробности уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
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