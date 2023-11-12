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07:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Конфликт закончился под поездом: в Красноярске мужчина подрался на платформе и его сбила электричка

В Красноярске мужчина подрался на железнодорожной платформе и попал под поезд.

Источник: Комсомольская правда

На платформе Шинный завод в Красноярске поезд сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД. По сообщениям очевидцев, двое человек начали драться на платформе. К счастью, попавший под поезд мужчина выжил. С тяжелыми травмами он попал в больницу.

Инцидент произошел 11 ноября в 15:15. Машинист электропоезд, следовавшего со станции Иланская в Красноярск, заметил двух мужчин, которые бегут в сторону железнодорожных путей. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Судя по кадрам с места событий, один мужчина убегал от другого, но не успел. Его поймали. Мужчины бы дрались и дальше, но в этот момент поезд уже был рядом. Буквально мгновение и электричка зацепила одного из них. Локомотивная бригада оказала пострадавшему первую помощь и вызвала к платформе скорую и полицию.

В КрасЖД напоминают, что рядом с железной дорогой надо быть максимально бдительным и нельзя нарушать правила. К примеру, выходить на жд пути, когда уже видно приближающийся поезд.

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