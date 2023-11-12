07:01 (мск), источник: Известия

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся. О пострадавших и повреждениях информации нет.

Ранее, 4 ноября, в российском оборонном ведомстве также сообщали об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области в 11:00 мск. Кроме того, в этот день стало известно, что средствами российской ПВО перехвачено четыре беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей в ночь на 4 ноября.

Накануне Минобороны сообщило, что 2 ноября около 23:45 мск силами ПВО РФ был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

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