07:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Легковой автомобиль горел в гараже на улице Магистральной в Слюдянке
Пожар мог произойти из-за короткого замыкания.
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Возгорание легкового автомобиля произошло на улице Магистральной в Слюдянке сегодня утром, 12 ноября. Огнеборцы оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар на площади 3 кв. метра. От огня были спасены гараж и рядом стоящий жилой дом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожар, предварительно, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования. В результате случившегося никто не пострадал.
Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Не оставляйте включёнными электроприборы без присмотра, а при прогреве автомобиля не используйте самодельные и не предназначенные для этих целей устройства и приборы, а также паяльные лампы и газовые горелки.
При обнаружении пожара незамедлительно звоните по номеру «101».