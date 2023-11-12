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07:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Легковой автомобиль горел в гараже на улице Магистральной в Слюдянке

Пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Источник: МЧС РФ

Возгорание легкового автомобиля произошло на улице Магистральной в Слюдянке сегодня утром, 12 ноября. Огнеборцы оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар на площади 3 кв. метра. От огня были спасены гараж и рядом стоящий жилой дом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар, предварительно, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования. В результате случившегося никто не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Не оставляйте включёнными электроприборы без присмотра, а при прогреве автомобиля не используйте самодельные и не предназначенные для этих целей устройства и приборы, а также паяльные лампы и газовые горелки.

При обнаружении пожара незамедлительно звоните по номеру «101».

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