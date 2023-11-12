08:47 (мск), источник: © РИА Новости
В Донецке женщина погибла при обстреле
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
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«В результате обстрела Петровского района по площади Победы погибла женщина 1990 года рождения», — написал он.
Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 6:30 выпустили по Петровскому району три снаряда калибром 155 миллиметров.
Накануне Кулемзин сообщал, что при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница 1975 года рождения.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.