14:51 (мск), источник: РИА Новости
Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии
Центральный район Воронежа остался без воды из-за утечки воды в камере водовода.
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Авария на водоводе диаметром 700 миллиметров оставила без водоснабжения Центральный район Воронежа, сообщил журналистам представитель мэрии города.
Об аварии стало известно в ночь на воскресенье.
«В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено», — сообщил представитель мэрии.
По данным на утро воскресенья, утечка произошла из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода.
«Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить повреждённый участок. Необходимые материалы и оборудование имеются. Организуется подвоз питьевой и технической воды», — добавил представитель мэрии.
В Центральном районе Воронежа проживают около 80 тысяч человек.