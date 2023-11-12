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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии

Центральный район Воронежа остался без воды из-за утечки воды в камере водовода.

Источник: © РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Авария на водоводе диаметром 700 миллиметров оставила без водоснабжения Центральный район Воронежа, сообщил журналистам представитель мэрии города.

Об аварии стало известно в ночь на воскресенье.

«В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено», — сообщил представитель мэрии.

По данным на утро воскресенья, утечка произошла из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода.

«Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить повреждённый участок. Необходимые материалы и оборудование имеются. Организуется подвоз питьевой и технической воды», — добавил представитель мэрии.

В Центральном районе Воронежа проживают около 80 тысяч человек.

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