11:46 (мск), источник: АиФ Пермь
В полиции прокомментировали видео с массовой дракой на парковке в Перми
На место выезжали сотрудники.
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Видеозапись с массовой дракой на ул. Крылова в Перми прокомментировали корреспонденту perm.aif.ru в полиции.
«По данному факту 12 ноября в ночное время в отдел внутренних дел поступило сообщение. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции. По прибытии на месте никого не оказалось. Никто из участников в полицию не обращался», — сообщили в МВД.
Напомним, в соцсетях появилось видео с массовой дракой на парковке на ул. Крылова в Перми. В записи видно, как около 10 человек дерутся, валяются по земле, устроив настоящую «кучу-малу».