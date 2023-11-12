12:19 (мск), источник: АиФ Челябинск
Жительница Сатки взяла три кредита и перевела мошенникам 1,5 млн рублей
Пенсионерка думала, что зарабатывает на инвестициях.
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71-летняя жительница Сатки взяла три кредита и перевела все деньги мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Всё началось со звонка в мессенджер: собеседник представился специалистом по торгам на бирже и предложил пенсионерке заработать. Сначала она перевела на неизвестный счет 12 тысяч рублей, затем её убедили вложить более крупную сумму. В итоге женщина перечислила злоумышленникам 1,5 млн рублей, взятых в кредит. А когда она решила вывести прибыль, мошенники перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции рекомендуют южноуральцам трезво оценивать предложения о «быстром заработке» и хорошо подумать, прежде чем переводить куда-либо крупные суммы.