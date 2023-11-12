11:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ишимбае в смертельной аварии разбились мужчина и женщина
В Башкирии водитель ВАЗ-2115 погиб после столкновения с деревом.
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Вчера около полуночи, 12 ноября, в башкирском городе Ишимбай случилось смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД республики.
Согласно предварительным данным, 24-летний горожанин за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Молодой человек получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался на месте еще до приезда скорой. Также пострадала его 30-летняя пассажирка, ее с различными увечьями госпитализировали.
У погибшего мужчины взяли кровь на для определения состояния опьянения. По факту происшествия начато разбирательство.