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Палестино-израильский конфликт
11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ишимбае в смертельной аварии разбились мужчина и женщина

В Башкирии водитель ВАЗ-2115 погиб после столкновения с деревом.

Источник: ГИБДД Башкирии

Вчера около полуночи, 12 ноября, в башкирском городе Ишимбай случилось смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД республики.

Согласно предварительным данным, 24-летний горожанин за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Молодой человек получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался на месте еще до приезда скорой. Также пострадала его 30-летняя пассажирка, ее с различными увечьями госпитализировали.

У погибшего мужчины взяли кровь на для определения состояния опьянения. По факту происшествия начато разбирательство.

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