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15:24 (мск), источник: Volga News

В Самаре на ул. Арцыбушевской горел трамвай

В субботу, 11 ноября, по информации дирекции МП «ТТУ», на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей в Самаре загорелся трамвай.

Трамвай № 20 следовал «в город». Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

На место происшествия выезжали пожарные. Трамвай отбуксировали в депо. Движение на линии восстановили около 21:00. Причину возгорания устанавливают.

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СУ СК РФ по Самарской области сообщает, что по факту случившегося организована доследственная проверка.

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