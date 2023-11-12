15:24 (мск), источник: Volga News
В Самаре на ул. Арцыбушевской горел трамвай
В субботу, 11 ноября, по информации дирекции МП «ТТУ», на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей в Самаре загорелся трамвай.
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Трамвай № 20 следовал «в город». Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
На место происшествия выезжали пожарные. Трамвай отбуксировали в депо. Движение на линии восстановили около 21:00. Причину возгорания устанавливают.
СУ СК РФ по Самарской области сообщает, что по факту случившегося организована доследственная проверка.