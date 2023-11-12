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11:57 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Погибший у берегов Сардинии белорус был опытным яхтсменом и работал врачом

Белорус, погибший у берегов Сардинии, не раз ходил под парусом по морям.

У берегов Сардинии погиб гражданин Беларуси, судно которого (парусная лодка из стеклопластика длиной около 10 метров) попала в шторм 4 ноября.

Как известно, мужчина позвонил спасателям с просьбой о помощи, но те к нему не успели из-за плохих погодных условий. Обломки лодки были обнаружены уже утром 5 ноября у скалистого берега Корчелли. Тело погибшего белоруса из моря извлекли водолазы.

В социальных сетях о произошедшей трагедии написал Михаил Михалевич — друг погибшего:

— Трагично погиб во время шторма в море около Сардинии мой лучший друг-однокурсник, путешественник под парусом Чернявский Алексей. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая ему память. Вечный покой.

Друг погибшего сообщил, что Алексей Чернявский родился в 1956-м, а по профессии был врачом. Он был увлечен путешествиями под парусом. Свое первое плавание он совершил с друзьями в 1979 году. Занимался в яхт-клубе, получил права шкипера. Совершал походы по Азовскому и Белому морям. Своими руками построил яхту «Румба», на которой в 2019 году совершил переход по Днепру в Черное море. А в 2020 году — переход в Средиземное море. И в 2021-м он путешествовал по Средиземному морю. Готовился пересечь Атлантику.

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