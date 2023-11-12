Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно

«Всем известно, что ночью был сильный ветер. У нас зафиксировано три дерева, которые упали. Одно из деревьев повредило линию электроснабжения. Но оперативно отработали службы Севэнерго», — написал он в Telegram-канале.
По словам Горлова, за ночь были убраны все деревья, которые препятствовали проезду машин и пешеходам на тротуарах. Сотрудники службы водоканала почистили ливневую систему канализации. Мониторинг ситуации продолжается.
«По сообщениям управляющих компаний, кровли нигде не повреждены. Нигде ничего не разбито. Фасады тоже не повреждены. Все работает в штатном режиме», — уточнил и.о. заместителя губернатора города.
В ГУ МЧС России по РК сообщили, что на территории республики происшествия не зарегистрированы.
«12 ноября максимальные осадки зарегистрированы на территории: горы Ай-Петри — 15 мм и ГО Алушта — 14 мм. Усиление ветра зарегистрировано на территории: городского округа Евпатория — 23 м/с, Ленинского, Черноморского районов — 21 м/с, в Симферополе — 18 м/с», — рассказали РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по РК.
Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали об усилении ветра в Крыму до 27 метров в секунду.