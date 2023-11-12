11:28 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Мобилизованный Виктор Носуленко из Новосибирской области погиб в ходе СВО
12 ноября Черепановский район попрощается с мобилизованным Виктором Носуленко, погибшим в ходе спецоперации.
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Об этом сообщают местные власти.
Виктор родился в рабочем поселке Дорогино 28 марта 1996 года. После школы поступил в Линёвский центр профессионального обучения. Затем пошел работать за завод керамических изделий.
В сентябре 2022 года был призван в ряды ВС РФ в сентябре 2022 года в рамках мобилизации. В зоне СВО служил в качестве стрелка мотострелковой роты.
Знакомые вспоминают Виктора как доброго, открытого и порядочного человека, всегда готового прийти на помощь.
Церемония прощания состоится в родном поселке погибшего.
Приносим соболезнования родным и близким.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Бердске семье погибшего на СВО фитнес-тренера вручили орден Мужества.