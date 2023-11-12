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11:40 (мск), источник: МК.RU Омск

Под Омском иномарка сбила на зебре женщину с ребенком

Авария произошла вечером 11 ноября в Любинском районе.

Пострадавшим переходам потребовалась помощь медиков.

В поселке Любинский в субботу, 11 ноября, около 20 часов произошло ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, легковое авто сбило двух человек на зебре.

«Предварительно установлено, что 35-летний мужчина на “Ниссане” сбил на нерегулируемом пешеходном переходе, в районе дома № 91 по улице Октябрьской, двух пешеходов», — уточнили в ведомстве.

Медицинская помощь потребовалась 45-летней женщине и 14-летней девочке. Насколько серьезные у них травмы — не сообщается. По факту аварии проводится проверка.

Ранее полицейские обратились за помощью к омичам, чтобы установить личность водителя, виновного в смертельном ДТП.

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