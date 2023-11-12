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15:06 (мск), источник: Время

Фура раздавила пенсионерку и молодую девушку в Лысковском районе

75-летняя женщина скончалась на месте.

Источник: Время

Смертельное ДТП произошло в Лысковском районе 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла на 525 км автодороги «Москва — Уфа».

Девушка-водитель на автомобиле «Мазда» сбила 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сбив женщину, девушка остановилась и решила выйти из машины, чтобы оказать пострадавшей первую помощь. В этот момент ее сбивает большегруз «МАН», проезжавший мимо.

В результате аварии 75-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия врачей, а 21-летняя девушка доставлена в тяжёлом состоянии в больницу.

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