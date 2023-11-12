15:06 (мск), источник: Время
Фура раздавила пенсионерку и молодую девушку в Лысковском районе
75-летняя женщина скончалась на месте.
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Смертельное ДТП произошло в Лысковском районе 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла на 525 км автодороги «Москва — Уфа».
Девушка-водитель на автомобиле «Мазда» сбила 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сбив женщину, девушка остановилась и решила выйти из машины, чтобы оказать пострадавшей первую помощь. В этот момент ее сбивает большегруз «МАН», проезжавший мимо.
В результате аварии 75-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия врачей, а 21-летняя девушка доставлена в тяжёлом состоянии в больницу.