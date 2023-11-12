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13:16 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи возбудили уголовное дело после гибели футболиста Алексея Лесина

Уголовное дело по факту смерти 30-летнего футболиста из Чувашии Алексея Лесина возбудили на Кубани по поручению руководителя следственного управления СК РФ по региону. Как сообщили в пресс-службе ведомства, тело мужчины обнаружили утром 6 ноября на пляже в Сочи.

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК РФ по краю по данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка. По ее результатам, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — отметили в пресс-службе следственного ведомства.

Тело мужчины в воде у берега нашли случайные прохожие. Они достали его из воды и вызвали полицию. Погибший оказался футболистом команды ФК «Делин» из Ижевска, которая выступала на турнире в Сочи. Вечером предыдущего дня мужчина находился в баре с другими членами команды.

Следователь осмотрел место происшествия, сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, которые находились по пути от бара к пляжу и у моря. Также назначена судмедэкспертиза. Предварительно, мужчина утонул.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Чувашии Алексей Лесин утонул в Сочи во время турнира, который проводит федерация мини-футбола Казани.

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