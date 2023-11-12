В Сочи возбудили уголовное дело после гибели футболиста Алексея Лесина

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК РФ по краю по данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка. По ее результатам, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — отметили в пресс-службе следственного ведомства.
Тело мужчины в воде у берега нашли случайные прохожие. Они достали его из воды и вызвали полицию. Погибший оказался футболистом команды ФК «Делин» из Ижевска, которая выступала на турнире в Сочи. Вечером предыдущего дня мужчина находился в баре с другими членами команды.
Следователь осмотрел место происшествия, сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, которые находились по пути от бара к пляжу и у моря. Также назначена судмедэкспертиза. Предварительно, мужчина утонул.
Ранее сообщалось, что спортсмен из Чувашии Алексей Лесин утонул в Сочи во время турнира, который проводит федерация мини-футбола Казани.