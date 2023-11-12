16:26 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Объявления в мессенджерах о легких заработках в Казахстане оказались фейком
Авторы Stopfake.kz объяснили, почему доверять подобным предложениям нельзя.
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АСТАНА, 12 ноя — Sputnik. Сообщения в мессенджерах о легких заработках в Казахстане за 20 минут в день — обман, сообщает Stopfake.kz.
В рассылке говорится, что работа заключается в том, чтобы вести беседы по телефону, а обладать какими-то особыми навыками не нужно.
В тексте указана ссылка, по которой приглашают пройти всех заинтересованных в вакансии. Она ведет на чат в мессенджере WhatsApp. Имя собеседника при этом подписано как Wilson and Sons. Далее объясняют, почему не стоит доверять таким сообщениям.
«В мире существует множество компаний с таким названием. В Сети удалось найти строительные фирмы, компании по производству мебели и другие предприятия, называющиеся Wilson and Sons. На официальных сайтах компаний и их страницах в социальных сетях не говорится, что они набирают сотрудников на удаленную работу в Казахстане», — говорится в сообщении.
Также можно найти множество упоминаний о привлекательных вакансиях, предлагаемых через WhatsApp, продолжили они.
«Как правило, после того как человек проявляет интерес к вакансии, ему предлагают пройти регистрацию на определенном ресурсе. Для этого требуется ввести свои личные данные в специальные формы, доступ к которым есть и у мошенников. Таким образом злоумышленники получают доступ к персональной информации, используя которую могут завладеть деньгами на счетах жертвы», — говорится в сообщении.
Следовательно, человек не просто не имеет возможности заработать, а еще и рискует лишиться собственных денег.