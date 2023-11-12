13:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове столкнулись два автомобиля: В аварии пострадали три человека
Очевидцы утверждают, что водитель Dacia находился в состоянии сильного опьянения.
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Вечером 11 ноября в селе Тодирешты Новоаненского района в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, сообщает тг-канал indexMD.
Автомобиль модели Dacia въехал в заднюю часть другой машины.
Очевидцы утверждают, что водитель Dacia находился в состоянии сильного опьянения.