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Палестино-израильский конфликт
13:36 (мск), источник: Ведомости

МЧС России сообщило о начале эвакуации российских граждан из Газы

МЧС России и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. «Там им помогут оформить все необходимые документы», — добавили в МЧС.

10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство.

С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек. Число же раненых превышает 26 400 человек.

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