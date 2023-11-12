14:35 (мск), источник: © РИА Новости

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 534 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.

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