15:26 (мск), источник: Реальное время
Рейс из Казани в Белград покинул столицу Татарстана с почти 10-часовой задержкой
Борт должен был покинуть Казань в 03.40.
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Авиарейс №JU 669 вылетел из Казани в Белград в 13 часов 28 минут. Задержка составила около 10 часов.
— На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали, — сообщили в Татарской транспортной прокуратуре.
Борт должен был покинуть Казань в 03.40. Изначально вылет перенесли на 16.55 из-за тумана. На рейс зарегистрировано 123 пассажира. Авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В гостиницы заселили 62 человека.
Три самолета, летевшие в Казань, отправились на запасной аэродром в Нижний Новгород из-за тумана. Речь идет о рейсах из Оша, Москвы и Екатеринбурга. По данным онлайн-табло воздушной гавани, проблемы возникли и у других самолетов.