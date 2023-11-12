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15:34 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Двух мужчин спасли при пожаре квартиры в Мядельском районе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух мужчин спасли работники МЧС при пожаре в трехквартирном доме в городском поселке Свирь Мядельского района, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сигнал о задымлении в жилом доме поступил 11 ноября в 19.06. Когда подразделения МЧС прибыли по адресу, из-под двери одной из квартир шел дым. Во время разведки спасатели нашли очаг пожара, а рядом обнаружили мужчину — он сидел на кровати. Его вывели на улицу. Во второй комнате обнаружили спящего мужчину и также вынесли на свежий воздух.

Прибывшие медики осмотрели спасенных. Хозяина дома с ожогами госпитализировали.

Соседи покинули квартиры самостоятельно. При пожаре в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены.

Причину происшествия устанавливают. Рассматривают версию о неосторожном обращении с огнем при курении.

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