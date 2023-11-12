Двух мужчин спасли при пожаре квартиры в Мядельском районе

Сигнал о задымлении в жилом доме поступил 11 ноября в 19.06. Когда подразделения МЧС прибыли по адресу, из-под двери одной из квартир шел дым. Во время разведки спасатели нашли очаг пожара, а рядом обнаружили мужчину — он сидел на кровати. Его вывели на улицу. Во второй комнате обнаружили спящего мужчину и также вынесли на свежий воздух.
Прибывшие медики осмотрели спасенных. Хозяина дома с ожогами госпитализировали.
Соседи покинули квартиры самостоятельно. При пожаре в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены.
Причину происшествия устанавливают. Рассматривают версию о неосторожном обращении с огнем при курении.