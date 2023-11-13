09:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Взрывчатку искали в поезде в Крым, проходящем через Воронеж
Прибытие состава в столицу Черноземья задержали.
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Пассажирский поезд, курсирующий на маршруте Москва — Симферополь, обследовали из-за угрозы взрыва. Состав остановили на станции Мичуринск-Воронежский в Тамбовской области, после чего пассажиров эвакуировали, а поезд обследовали оперативники. Ни в одном из вагонов взрывных устройств найдено не было.
Задержан один из пассажиров, который буянил и угрожал проводникам взрывом. Поезд простоял на станции 40 минут. Об этом сообщил telegram-канал Shot в воскресенье, 12 ноября.
Согласно данным онлайн-табло, прибытие поезда в Воронеж на станцию Придача задерживается почти на час. Кроме областного центра состав делает остановки в Лисках и Россоши. Поезд выехал из Москвы в 8:40. На станции в Тамбовской области всех пассажиров вывели на перрон. На месте инцидента работали полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб.
— Предварительно, один из пассажиров напился, стал буянить и угрожать проводникам взрывом. Те сообщили в полицию, и на ближайшей станции дебошира задержали, а поезд успешно проверили и отправили дальше, — пишет Shot.
В пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» подтвердили информацию о том, что поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки. В компании также добавили, что задержка в пути составляет один час, который состав постарается догнать. Об этом сообщают РИА Новости в воскресенье, 12 ноября.
Обновлено в 16:37. В пресс-службе ЮВЖД также прокомментировали ситуацию:
«Сегодня на станции Мичуринск-Воронежский в вагоне пассажирского поезда N28 сообщением Москва — Симферополь был обнаружен подозрительный предмет. После проведения необходимых оперативных действий сотрудниками правоохранительных органов поезд отправлен по назначению с задержкой на
1 час 1 минуту.
Задержаны пассажирские поезда:
N103 Адлер — Москва на 43 минуты,
N265 Санкт-Петербург — Москва на 36 минут,
N29 Санкт-Петербург — Белгород на 35 минут.
Юго-Восточная железная дорога принимает все меры для сокращения задержки поездов в пути.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении “РЖД Пассажирам”, на сайте ОАО “РЖД”, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО “РЖД”: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).».