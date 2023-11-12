12 ноября, источник: © РИА Новости

В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Здание больницы и машина скорой помощи повреждены в Кременной Луганской Народной Республики в результате кассетного удара со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости очевидец.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее источник в экстренны службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным, есть пострадавшие. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщал РИА Новости, что обстрел города продолжается с двух направлений.

«Сегодня, 12 ноября 2023 года, по больнице в городе Кременная был произведен артиллерийский удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ», — сказал очевидец.

Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе лисичанско-северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную.

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