В Кременной из-за обстрела ВСУ повреждены больница и скорая

Ранее источник в экстренны службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным, есть пострадавшие. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник сообщал РИА Новости, что обстрел города продолжается с двух направлений.
«Сегодня, 12 ноября 2023 года, по больнице в городе Кременная был произведен артиллерийский удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ», — сказал очевидец.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе лисичанско-северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную.