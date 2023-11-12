Главное
Палестино-израильский конфликт
18:46 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Андижанской области разворовали уголь, предназначенный для населения

В рамках уголовного дела задержаны руководители угольных складов Андижанского, Булокбошинского и Джалакудукского районов.

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В Андижанском, Булокбошинском и Джалакудукском районах возбуждено уголовное дело по факту хищения угля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, что некоторые руководители складов Андижанского областного филиала ООО «Комир Таминот» подготовили подложные документы о факте получения гражданами угля. Они продавали уголь, предназначенный для реализации населению по льготной цене в осенне-зимний период, за наличные, а выручку присваивали.

  • заведующий Андижанским районным складом угля продал 1 220 тонн угля на сумму 362,3 млн сумов,;
  • заведующий Булагбашинским районным складом угля продал 445,5 тонны угля на сумму 178,3 млн сумов;
  • заведующий складом угля Джалакудукского района продал 1419,9 тонны угля на сумму 421,7 млн сумов.

Все они задержаны в процессуальном порядке.

«По данным обстоятельствам в отношении заведующих складами Ш. Б., С. Н. и Ю. Ю. возбуждены уголовные дела по статье 167, часть 3, пункт “а” и другим статьям Уголовного Кодекса, они задержаны в соответствии со статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса “, — говорится в сообщении.

Расследования продолжаются. Сообщается, что рабочая группа Генпрокуратуры регулярно проводит контрольные мероприятия в регионах.

По данным пресс-службы, за 9 месяцев «Узбеккомир» поставил потребителям 4 млн 298,4 тыс. тонн угля, выполнив прогнозные показатели на 102%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 100,8%.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта