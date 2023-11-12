18:46 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Андижанской области разворовали уголь, предназначенный для населения
В рамках уголовного дела задержаны руководители угольных складов Андижанского, Булокбошинского и Джалакудукского районов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В Андижанском, Булокбошинском и Джалакудукском районах возбуждено уголовное дело по факту хищения угля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Согласно сообщению, что некоторые руководители складов Андижанского областного филиала ООО «Комир Таминот» подготовили подложные документы о факте получения гражданами угля. Они продавали уголь, предназначенный для реализации населению по льготной цене в осенне-зимний период, за наличные, а выручку присваивали.
Все они задержаны в процессуальном порядке.
«По данным обстоятельствам в отношении заведующих складами Ш. Б., С. Н. и Ю. Ю. возбуждены уголовные дела по статье 167, часть 3, пункт “а” и другим статьям Уголовного Кодекса, они задержаны в соответствии со статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса “, — говорится в сообщении.
Расследования продолжаются. Сообщается, что рабочая группа Генпрокуратуры регулярно проводит контрольные мероприятия в регионах.
По данным пресс-службы, за 9 месяцев «Узбеккомир» поставил потребителям 4 млн 298,4 тыс. тонн угля, выполнив прогнозные показатели на 102%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 100,8%.