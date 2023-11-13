09:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже завершили ремонт на крупном водоводе
В дома горожан возвращается вода.
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В Воронеже завершились работы по замене запорной арматуры на крупном водоводе, питающем дома Центрального и Коминтерновского районов города. Напомним, накануне вечером рабочие водоканала обнаружили утечку на водоводе и утром в воскресенье приступили к поискам места аварии. Для этого потребовалось сначала откачивать воду.
На время восстановительных работ прекратили подачу в 84 жилых дома на территории двух районов.
Ремонтные работы продолжались весь день и завершились около 18 часов. С этого момента началось заполнение системы водопровода. Вода начнет поступать в краны, спустя некоторое время, необходимое для заполнения труб.