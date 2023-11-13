Главное
Палестино-израильский конфликт
09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже завершили ремонт на крупном водоводе

В дома горожан возвращается вода.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже завершились работы по замене запорной арматуры на крупном водоводе, питающем дома Центрального и Коминтерновского районов города. Напомним, накануне вечером рабочие водоканала обнаружили утечку на водоводе и утром в воскресенье приступили к поискам места аварии. Для этого потребовалось сначала откачивать воду.

На время восстановительных работ прекратили подачу в 84 жилых дома на территории двух районов.

Ремонтные работы продолжались весь день и завершились около 18 часов. С этого момента началось заполнение системы водопровода. Вода начнет поступать в краны, спустя некоторое время, необходимое для заполнения труб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не выдержало сердце»: Звезды молятся за Отара Кушанашвили
Военная спецоперация на Украине 13 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ