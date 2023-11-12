Житель Барановичей приехал в столицу на шопинг и совершил кражу

Обвиняемый приехал с супругой в Минск за покупками. Находясь в магазине одного из торговых центров на пр. Победителей, он заметил на полу чей-то кошелек. Вместо того, чтобы попытаться установить его владельца, гость столицы без зазрения совести забрал портмоне себе. В нем лежали деньги, банковские и дисконтные карты, абонемент в фитнес-центр и SIM-карта. Обнаружив пропажу имущества, владелица кошелька обратилась в милицию, причиненный ей ущерб она оценила на общую сумму более 420 рублей. Личность злоумышленника стражи порядка установили по записям камер видеонаблюдения, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он признал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшей ущерб полностью возместил.
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.