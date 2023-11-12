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20:08 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

Житель Барановичей приехал в столицу на шопинг и совершил кражу

Суд вынес приговор 27-летнему жителю Барановичей, которого обвиняли в краже, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.

Обвиняемый приехал с супругой в Минск за покупками. Находясь в магазине одного из торговых центров на пр. Победителей, он заметил на полу чей-то кошелек. Вместо того, чтобы попытаться установить его владельца, гость столицы без зазрения совести забрал портмоне себе. В нем лежали деньги, банковские и дисконтные карты, абонемент в фитнес-центр и SIM-карта. Обнаружив пропажу имущества, владелица кошелька обратилась в милицию, причиненный ей ущерб она оценила на общую сумму более 420 рублей. Личность злоумышленника стражи порядка установили по записям камер видеонаблюдения, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он признал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшей ущерб полностью возместил.

— Обвиняемый работает обойщиком мягкой мебели в частной компании, ранее уже имел проблемы с законом, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (краже) и на основании ч. 1 ст. 205 УК назначил наказание в виде общественных работ на срок 300 часов.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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