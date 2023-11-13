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00:57 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: митинги с требованием демобилизации прошли в украинских регионах

МОСКВА — РИА Новости. Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в нескольких украинских городах, пишет издание «Страна».

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — говорится в публикации в Telegram-канале.

По информации СМИ, акции прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них участвуют по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.

Ранее подобные митинги уже проходили в Киеве и ряде областных центров Украины.

На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

В четверг, 9 ноября, Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года.

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