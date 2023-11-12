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12 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове за год от пневмонии погибли 1057 человек

Среди них оказалось 34 маленьких ребенка.

Источник: Комсомольская правда

По данным здравоохранения, на протяжении 2022 года в Молдове от пневмонии погибли 1057 человек, среди которых 34 маленьких ребенка.

Согласно статистическим данным, во всем мире пневмония забирает более 2 млн человек, из них в среднем около 800 тысяч детей.

Сегодня, 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. В связи с этим, специалисты в области здравоохранения информируют население об опасности данного заболевания.

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