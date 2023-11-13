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09:54 (мск), источник: © РИА Новости

Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Режиссера Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали, ему стало резко хуже на фоне перенесенного инсульта, сообщается в заявлениях его киношколы, опубликованных в социальных сетях.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье помощник Митты Геннадий Иванов сообщил РИА Новости, что режиссеру вызывали «скорую» из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Иванов отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был «в бодром состоянии».

«Режиссера Александра Митту прямо сейчас экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», — говорится в Telegram-канале киношколы режиссера. Также это сообщение опубликовано и на странице киношколы в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в воскресенье Митте отказался от госпитализации, «несмотря на рекомендацию врачей».

Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', «Экипаж», ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

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