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07:22 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Двое мужчин перевернулись на лодке на Бухтарминском водохранилище

Рыбалка едва не окончилась трагедий в Восточно-Казахстанской области — двое мужчин, ловя рыбу на водохранилище, перевернулись на резиновой лодке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной Instagram-странице (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) ДЧС ВКО, инцидент произошел в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище, вблизи паромной переправы «Кызыл ту».

Двое рыбаков 57 и 67 лет во время рыбалки из-за сильного ветра перевернулись на резиновой лодке. Рядом оказались работники парома, они кинули рыбакам спасательный круг и вытащили мужчин из воды до приезда спасателей.

«В медицинской помощи мужчины не нуждались и, оказавшись на берегу, на личном автомобиле убыли в город Алтай», — отметили в ДЧС.

Спасатели напомнили о мерах безопасности на воду и призвали казахстанцев быть бдительными.

«Ради улова не рисковать собственными жизнями. Не стоит выходить на плавсредствах при ветре и в ночное время суток. Надевайте спасательные жилеты и не перегружайте лодку», — обратились к гражданам в ДЧС.

Напомним, ранее в Павлодарской области двое мужчин утонули во время рыбалки. По информации на сайте столичного ДЧС, безопасная толщина льда для одного человека считается не менее 7 см, пешие переправы безопасны при толщине 15 см и более.

Толщина льда на водоеме не везде одинакова, в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи произрастания водной растительности и слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно ненадежен лед под снегом и сугробами.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный; белого — прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — лед ненадежен.

Что делать, если человек провалились в холодную воду:

  • не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
  • раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
  • попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;
  • если лед выдержал, медленно ползти или перекатываться к берегу;
  • ползти нужно в ту сторону — откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если случилась беда и нужна ваша помощь:

  • подходите к полынье очень осторожно, лучше подползите по-пластунски;
  • сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
  • за 3−4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство;
  • подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

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