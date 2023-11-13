Двое мужчин перевернулись на лодке на Бухтарминском водохранилище

Как сообщается на официальной Instagram-странице (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) ДЧС ВКО, инцидент произошел в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище, вблизи паромной переправы «Кызыл ту».
Двое рыбаков 57 и 67 лет во время рыбалки из-за сильного ветра перевернулись на резиновой лодке. Рядом оказались работники парома, они кинули рыбакам спасательный круг и вытащили мужчин из воды до приезда спасателей.
«В медицинской помощи мужчины не нуждались и, оказавшись на берегу, на личном автомобиле убыли в город Алтай», — отметили в ДЧС.
Спасатели напомнили о мерах безопасности на воду и призвали казахстанцев быть бдительными.
«Ради улова не рисковать собственными жизнями. Не стоит выходить на плавсредствах при ветре и в ночное время суток. Надевайте спасательные жилеты и не перегружайте лодку», — обратились к гражданам в ДЧС.
Напомним, ранее в Павлодарской области двое мужчин утонули во время рыбалки. По информации на сайте столичного ДЧС, безопасная толщина льда для одного человека считается не менее 7 см, пешие переправы безопасны при толщине 15 см и более.
Толщина льда на водоеме не везде одинакова, в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи произрастания водной растительности и слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно ненадежен лед под снегом и сугробами.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный; белого — прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — лед ненадежен.
Что делать, если человек провалились в холодную воду:
Если случилась беда и нужна ваша помощь: